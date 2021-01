Enxergar, por mais simples que pareça, é um fenômeno que exige uma boa harmonia entre várias partes do corpo. Isso porque, assim como o falar, não se nasce sabendo ver, se aprende.

Para isso, é necessário estimular a visão das crianças, de modo que os olhos, as vias ópticas e as funções cerebrais estejam em sintonia, fazendo com que os pequenos tenham capacidade de interpretar e formar imagens.

Normalmente, o enxergar se desenvolve do nascimento até aproximadamente o oitavo ano. Mas há aquelas crianças que já possuem a baixa visão e precisam passar por tratamentos que as ajudem a se desenvolver.

Todos os sintomas podem surgir em qualquer fase desse desenvolvimento. Então, é de extrema importância que os responsáveis e professores estejam atentos para colaborar com a recuperação.

Tratamento

Recentemente, a Therapies Love Kids, uma clínica de reabilitação neurológica localizada no bairro Jundiaí, na região Central de Anápolis, decidiu investir em uma sala escurecida com focos de luz.

Essa medida visa ofertar uma terapia que instiga os pacientes. Funciona assim: Através de uma lanterna, ou outros recursos de iluminação, é possível fazer um foco em um brinquedo ou objeto para que a criança pegue.

Em uma atividade como esta, o terapeuta consegue estimular o foco, a atenção e o segmento visual, uma vez que desperta o desejo, a curiosidade e a motivação para a criança se movimentar pelo ambiente.

Na Therapies Love Kids, esse tratamento também é comandado por uma profissional que possui mestrado em estimulação visual.

Para agendar uma consulta ou avaliação, os pais ou responsáveis devem entrar em contato com a clínica pelos telefones (62) 98602-6410 e (62) 3978-0058.

Mais informações estão no Instagram, Twitter, Facebook ou através de site www.therapieslovekids.com.br.