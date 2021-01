Famosa empresa de produção de ovos, o Grupo Josidith está com 42 vagas abertas para contratar novos colaboradores de Anápolis.

Ao todo, há oportunidades para vendedores e motoristas, que deverão ser ocupadas na fábrica de Leopoldo de Bulhões.

Para vendedores são duas vagas e os candidatos devem ter experiência com gerenciamento de carteira de clientes, tanto virtual quanto presencial, e disponibilidade para atuar na cidade vizinha.

Já para motorista estão disponíveis 40 vagas. Esses profissionais serão responsáveis por fazer a distribuição dos produtos da empresa e só precisam ter CNH na categoria D, experiência e disponibilidade para viagens.

Interessados devem enviar o currículo diretamente para o e-mail [email protected] e colocar o nome do cargo pretendido no campo do assunto.

Mais informações sobre as vagas podem ser obtidas pelo telefone (62) 3337-1147 ou (62) 9 9687-3720.