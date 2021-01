Policiais militares se deslocaram às pressas até o Loteamento Guanabara, em Anápolis, nesta quarta-feira (13), para acabar com uma grande confusão entre duas vizinhas.

Chegando no endereço, a equipe encontrou uma mulher de 56 anos que estava com o braço ferido depois de ser alvo de dois golpes de faca.

A vítima contou que as lesões foram causadas pela moradora da casa ao lado, depois que discutiram por causa de um desentendimento entre a filha dela e o neto da outra. Os dois são pequenos.

A vizinha, de 46 anos, confirmou o motivo do desentendimento. No entanto, alegou aos agentes que usou a faca apenas para afastar a mulher, que teria invadido a casa dela com um objeto estranho e começado a agredi-la.

A vítima teve de ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e passar por atendimento médico no Hospital Municipal Jamel Cecílio.

Em seguida, ambas foram encaminhadas à Central de Flagrantes, mas, apesar das acusações que fizeram, acabaram desistindo de representar criminalmente uma contra a outra.