A seção Rápidas do Portal 6 teve acesso a uma pesquisa que a CDL fez recentemente com os lojistas de Anápolis.

Em linhas gerais, o objetivo da entidade foi mensurar o balanço das vendas no final do ano e o impacto que a pandemia teve no comércio local.

Surpreendentemente, os números foram animadores.

Para a maioria houve aumento na saída das mercadorias mesmo com o impacto das necessárias medidas restritivas do primeiro semestre de 2020.

O percentual correspondente a cada uma das perguntas feitas na pesquisa pode ser conferido a seguir.

Como avalia as vendas de fim de ano?

62,5% – Boa

21,9% – Regular

9,4% – Ótima

6,2% – Ruim

As vendas do final de 2020 foram melhores ou piores que a do final de 2019?

50% – Melhor

50% – Pior

Houve aumento nas vendas?

53,1 – Não

46,9% – Sim

A pandemia afetou seu negócio?

71% – Sim

29% – Não