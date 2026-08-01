PT define Luis Cesar Bueno para governador e lança chapa completa com 14 candidatos a deputado federal e 36 a deputado estadual em Goiás

Com a confirmação das candidaturas, sigla inicia preparação para campanha eleitoral

PT define Luis Cesar Bueno para governador e lança chapa completa com 14 candidatos a deputado federal e 36 a deputado estadual em Goiás
Luis Cesar Bueno será candidato do PT a governador para as eleições de 2026. (Foto:Divulgação)
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O Partido dos Trabalhadores (PT) oficializou, neste sábado (1º), durante a convenção da Federação Brasil da Esperança, os nomes que disputarão as eleições de 2026 em Goiás. Além de confirmar a candidatura de Luis Cesar Bueno ao Governo do Estado, a legenda apresentou as chapas para a Câmara dos Deputados e para a Assembleia Legislativa de Goiás (Alego).

Na composição da majoritária, o advogado Carlos Mundim (PDT) foi confirmado como candidato a vice-governador. Já a disputa pelo Senado ainda não há uma definição.

Isso porque a convenção chegou a anunciar Isaura Lemos (PSB) e Cíntia Dias (Psol), como a a chapa da federação. Contudo, o PCdoB ainda quer que o ex-deputado federal Aldo Arantes seja o nome na disputa, enquanto o PV sugere o nome do advogado Ricardo Dias.

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Diante do impasse, a decisão ficará a cargo das lideranças nacionais.

Para a Câmara dos Deputados, o PT definiu uma lista com 14 candidatos, reunindo parlamentares que buscam a reeleição, ex-gestores públicos, representantes de movimentos sociais, professores e lideranças de diferentes áreas.

Já para a Assembleia Legislativa, a sigla homologou 36 candidaturas, mesclando deputados estaduais que tentam renovar seus mandatos e novos nomes que disputarão uma vaga no Legislativo goiano.

Candidatos a deputado federal

  • Carlos Barraião
  • Catarino Silva
  • Daniel Caçapava
  • Delegada Adriana Accorsi
  • Delúbio Soares
  • Flaviane Santos
  • Mãe Isabel de Oxum
  • Maju (Maria Júlia)
  • Professor Edward Madureira
  • Professor Maurelio
  • Professora Railda
  • Rubens Otoni
  • Suzana Carvalho
  • Valério Luiz

Candidatos a deputado estadual

  • Alessandro Caixote
  • Ana Carol
  • Ângela da Saúde
  • Antônio Gomide
  • Bia de Lima
  • Bola de Fogo
  • Cassiana Tormin
  • Cícero Goiás
  • Cleiton Silva
  • Delegado Yasser
  • Dr. José Nilton
  • Elton Divino
  • Fabrício Rosa
  • Fernandes
  • Gessimone
  • Ismael Calom
  • Jailson Casa de Carnes
  • Jonas Alves
  • Kátia Maria
  • Mara Dukioski
  • Mauro Rubem
  • Neguinha do PT
  • Orlanes
  • Pastor Alamain
  • Patrícia Rosa
  • Professor Pantaleão
  • Professora Ilvani
  • Rosalina
  • Rubão
  • Sávio Prates
  • Tadeu Costa
  • Terapeuta Ariel Luz
  • Valdir Melo dos Santos
  • Valsir Vieira (Mick Jagger)
  • Wesley Toledo
  • Zé Santana da Viola

Com a homologação das candidaturas, o PT conclui a formação de sua chapa para as eleições de 2026 em Goiás e inicia a preparação para a campanha eleitoral, dentro do calendário estabelecido pela Justiça Eleitoral.

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Augusto Araújo

Augusto Araújo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, é editor do Portal 6. Já atuou em veículos como o Jornal Opção e tem experiência em assessoria de comunicação. Apaixonado por esportes, preza pela apuração rigorosa, pela clareza na informação e pelo compromisso com o interesse público.

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