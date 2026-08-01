PT define Luis Cesar Bueno para governador e lança chapa completa com 14 candidatos a deputado federal e 36 a deputado estadual em Goiás

Com a confirmação das candidaturas, sigla inicia preparação para campanha eleitoral

Luis Cesar Bueno será candidato do PT a governador para as eleições de 2026. (Foto:Divulgação)

O Partido dos Trabalhadores (PT) oficializou, neste sábado (1º), durante a convenção da Federação Brasil da Esperança, os nomes que disputarão as eleições de 2026 em Goiás. Além de confirmar a candidatura de Luis Cesar Bueno ao Governo do Estado, a legenda apresentou as chapas para a Câmara dos Deputados e para a Assembleia Legislativa de Goiás (Alego).

Na composição da majoritária, o advogado Carlos Mundim (PDT) foi confirmado como candidato a vice-governador. Já a disputa pelo Senado ainda não há uma definição.

Isso porque a convenção chegou a anunciar Isaura Lemos (PSB) e Cíntia Dias (Psol), como a a chapa da federação. Contudo, o PCdoB ainda quer que o ex-deputado federal Aldo Arantes seja o nome na disputa, enquanto o PV sugere o nome do advogado Ricardo Dias.

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Diante do impasse, a decisão ficará a cargo das lideranças nacionais.

Para a Câmara dos Deputados, o PT definiu uma lista com 14 candidatos, reunindo parlamentares que buscam a reeleição, ex-gestores públicos, representantes de movimentos sociais, professores e lideranças de diferentes áreas.

Já para a Assembleia Legislativa, a sigla homologou 36 candidaturas, mesclando deputados estaduais que tentam renovar seus mandatos e novos nomes que disputarão uma vaga no Legislativo goiano.

Candidatos a deputado federal

Carlos Barraião

Catarino Silva

Daniel Caçapava

Delegada Adriana Accorsi

Delúbio Soares

Flaviane Santos

Mãe Isabel de Oxum

Maju (Maria Júlia)

Professor Edward Madureira

Professor Maurelio

Professora Railda

Rubens Otoni

Suzana Carvalho

Valério Luiz

Candidatos a deputado estadual

Alessandro Caixote

Ana Carol

Ângela da Saúde

Antônio Gomide

Bia de Lima

Bola de Fogo

Cassiana Tormin

Cícero Goiás

Cleiton Silva

Delegado Yasser

Dr. José Nilton

Elton Divino

Fabrício Rosa

Fernandes

Gessimone

Ismael Calom

Jailson Casa de Carnes

Jonas Alves

Kátia Maria

Mara Dukioski

Mauro Rubem

Neguinha do PT

Orlanes

Pastor Alamain

Patrícia Rosa

Professor Pantaleão

Professora Ilvani

Rosalina

Rubão

Sávio Prates

Tadeu Costa

Terapeuta Ariel Luz

Valdir Melo dos Santos

Valsir Vieira (Mick Jagger)

Wesley Toledo

Zé Santana da Viola

Com a homologação das candidaturas, o PT conclui a formação de sua chapa para as eleições de 2026 em Goiás e inicia a preparação para a campanha eleitoral, dentro do calendário estabelecido pela Justiça Eleitoral.

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