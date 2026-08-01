PT define Luis Cesar Bueno para governador e lança chapa completa com 14 candidatos a deputado federal e 36 a deputado estadual em Goiás
Com a confirmação das candidaturas, sigla inicia preparação para campanha eleitoral
O Partido dos Trabalhadores (PT) oficializou, neste sábado (1º), durante a convenção da Federação Brasil da Esperança, os nomes que disputarão as eleições de 2026 em Goiás. Além de confirmar a candidatura de Luis Cesar Bueno ao Governo do Estado, a legenda apresentou as chapas para a Câmara dos Deputados e para a Assembleia Legislativa de Goiás (Alego).
Na composição da majoritária, o advogado Carlos Mundim (PDT) foi confirmado como candidato a vice-governador. Já a disputa pelo Senado ainda não há uma definição.
Isso porque a convenção chegou a anunciar Isaura Lemos (PSB) e Cíntia Dias (Psol), como a a chapa da federação. Contudo, o PCdoB ainda quer que o ex-deputado federal Aldo Arantes seja o nome na disputa, enquanto o PV sugere o nome do advogado Ricardo Dias.
Diante do impasse, a decisão ficará a cargo das lideranças nacionais.
Para a Câmara dos Deputados, o PT definiu uma lista com 14 candidatos, reunindo parlamentares que buscam a reeleição, ex-gestores públicos, representantes de movimentos sociais, professores e lideranças de diferentes áreas.
Já para a Assembleia Legislativa, a sigla homologou 36 candidaturas, mesclando deputados estaduais que tentam renovar seus mandatos e novos nomes que disputarão uma vaga no Legislativo goiano.
Candidatos a deputado federal
- Carlos Barraião
- Catarino Silva
- Daniel Caçapava
- Delegada Adriana Accorsi
- Delúbio Soares
- Flaviane Santos
- Mãe Isabel de Oxum
- Maju (Maria Júlia)
- Professor Edward Madureira
- Professor Maurelio
- Professora Railda
- Rubens Otoni
- Suzana Carvalho
- Valério Luiz
Candidatos a deputado estadual
- Alessandro Caixote
- Ana Carol
- Ângela da Saúde
- Antônio Gomide
- Bia de Lima
- Bola de Fogo
- Cassiana Tormin
- Cícero Goiás
- Cleiton Silva
- Delegado Yasser
- Dr. José Nilton
- Elton Divino
- Fabrício Rosa
- Fernandes
- Gessimone
- Ismael Calom
- Jailson Casa de Carnes
- Jonas Alves
- Kátia Maria
- Mara Dukioski
- Mauro Rubem
- Neguinha do PT
- Orlanes
- Pastor Alamain
- Patrícia Rosa
- Professor Pantaleão
- Professora Ilvani
- Rosalina
- Rubão
- Sávio Prates
- Tadeu Costa
- Terapeuta Ariel Luz
- Valdir Melo dos Santos
- Valsir Vieira (Mick Jagger)
- Wesley Toledo
- Zé Santana da Viola
Com a homologação das candidaturas, o PT conclui a formação de sua chapa para as eleições de 2026 em Goiás e inicia a preparação para a campanha eleitoral, dentro do calendário estabelecido pela Justiça Eleitoral.
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