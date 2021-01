Equipe do Corpo de Bombeiros precisou se deslocar até um hotel, no Centro de Anápolis, para socorrer uma travesti, de 23 anos, na madrugada desta quinta-feira (14).

A reportagem do Portal 6 apurou que a vítima chegou no estabelecimento pedindo para alugar um quarto. Foi quando o proprietário, de 75 anos, percebeu que ela tinha vários ferimentos.

Assustado, o idoso acionou de imediato a Polícia Militar, que mobilizou uma viatura para acompanhar de perto a situação.

Aos agentes, a travesti contou que estava nas proximidades da rodoviária, consumindo bebidas alcoólicas e drogas, quando foi acusada de furtar R$ 90 de um dos homens que estavam no local.

Uma confusão acabou sendo iniciada e a vítima foi alvo de golpes de faca na perna antes de conseguir fugir. Não soube, porém, precisar as características e nem nome do autor do crime.

Os bombeiros prestaram os primeiros socorros e, em seguida, a levaram para receber uma avaliação médica no Hospital Municipal Jamel Cecílio.