Duas viaturas do Corpo de Bombeiros continuam atuando contra o incêndio de grandes proporções que atingiu a Selaria Moreira, na Avenida Tiradentes, no bairro Maracanã, região Central de Anápolis.

De acordo com o Capitão Mendonça, comandante da 2ª Companhia Independente Bombeiro Militar, a corporação foi acionada por volta de 1h40 desta sexta-feira (15) para atender a ocorrência.

“Provavelmente o incêndio iniciou na produção. Identificamos a zona de origem, no fundo da edificação, mas não há como definir a causa. A gente conseguiu controlar o incêndio e ele não se propagou para outras edificações”, explicou ao Portal 6.

“A gente conseguiu salvar boa parte do material que estava em depósito e no comércio. Não houve vítimas, o prejuízo foi material. Agora estamos na fase de rescaldo, monitorando e combatendo a reignição de pequenos focos, para que não volte a pegar fogo novamente”, acrescentou.

Ao todo, os bombeiros precisaram do apoio de dez viaturas para conseguir controlar as chamas. Foram usados no local cerca de 60 mil litros de água.

As imagens feitas no local também surpreendem. Através delas é possível ver o fogo tomando conta de todo o ambiente e as equipes já nos trabalhos iniciais para evitar que se propagasse ainda mais.

Durante o trabalho dos bombeiros, vários moradores preocupados chegaram até a se reunir na frente do estabelecimento para apoiar os militares e tentar acompanhar tudo o que estava acontecendo.

Ainda não há uma estimativa do tamanho do prejuízo para os proprietários da Selaria.