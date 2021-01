O início da noite deste domingo (17) está sendo movimentado para as equipes do Corpo de Bombeiros, Serviço de atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

É que dois veículos colidiram frontalmente na GO-222, na altura de um pesque pague próximo à Campo Limpo de Goiás, cidade a 30 km de Anápolis.

A reportagem do Portal 6 apurou que ao menos cinco vítimas estão sendo socorridas no local, sendo que uma delas está entre as ferragens do automóvel.

Por enquanto, não há informações sobre o que motivou o acidente nem a gravidade dos feridos.

Mais informações a qualquer momento.