A modelo Andressa Suita fez um post de aniversário nas redes sociais. Com um álbum de fotos em que aparece com os filhos Gabriel, 3, e Samuel, 2, ela escreveu uma mensagem de celebração.

“São 33 anos de vida em um caminho abençoado por uma infância feliz e uma juventude já marcada por muito trabalho. Como se não fosse o suficiente, Deus me permitiu fazer parte do milagre da criação quando me deu de presente meus dois filhos, para gerar, trazer para o mundo, cuidar e amar”, escreveu a modelo na legenda.

Lima comentou a foto: “Feliz Aniversário… Muita saúde e que Deus te abençoe”. Logo abaixo, internautas começaram a sugerir uma reconciliação do casal, e desejar que eles voltem a viver juntos.

E a cada novo clique, mais boatos circulam. Lima publicou a foto de uma taça de vinho nos seus stories, e seguidores já acharam que se tratava de parte da comemoração do aniversário de Suita.

Lima e Suita foram flagrados juntos em uma lancha, em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, no fim de semana passado.

Neste, que é o primeiro registro dos dois juntos desde o anúncio do fim do casamento, em outubro de 2020, o cantor e a modelo aparecem abraçados e fazendo pose com passantes em fotos publicadas por uma fã no Instagram.

A admiradora do sertanejo registrou o cantor em sua lancha e, depois, posou para uma foto com ele e Andressa. Na web, seguidores já comemoraram a volta do casamento dos famosos, ainda que até o momento não tenha sido confirmado o retorno oficial do casal.

“Já estou aqui na torcida”, disse uma fã no Instagram. “Amo os dois juntinhos, família linda”, celebrou outra. E um terceiro perfil escreveu: “A melhor notícia. Gente, orava dia e noite para a volta desse casal lindo que eu amo e admiro. Eu sabia!”

O sertanejo e a modelo e influenciadora começaram a namorar em 2012, e se casaram em 2015. Eles são pais de dois meninos.

Em março do ano passado, Suita disse que Lima planejava desacelerar a carreira para passar mais tempo com a família. A modelo elogiou o então marido como pai e disse que eles planejavam ter mais filhos. “Ele é incrível dentro de casa. É realmente um paizão dedicado, atencioso, carinhoso”, disse.

“A gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Mas eu mergulhei de cabeça sempre nessa relação. Olhando hoje para trás, vejo que realmente fomos feitos um para o outro”, afirmou ela, na ocasião.