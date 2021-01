Técnico do The Voice+ (Globo), que estreou no último domingo (17), o cantor Daniel, 52, afirma que a competição focada em cantores amadores com mais de 60 anos ajudará a derrubar os preconceitos de idade. “Essa galera que está vindo aí vai trazer uma lição de vida para nós.”

Em conversa exclusiva com o jornal Folha de S.Paulo, o cantor, que tem passado a pandemia no interior de São Paulo com a família, também falou sobre a quarentena, como suas filhas veem esse período e adotam o isolamento, e ainda como essa fase ajudará a sociedade a evoluir também.

“Vamos valorizar mais um abraço, estar perto das pessoas que amamos. Viveremos mais intensamente esses momentos. Antes, em uma roda de amigos, cada um estava com um celular na mão”, recorda o cantor, que divide a bancada de jurados no The Voice+ com Mumuzinho, Claudia Leitte e Ludmilla.

Veja trecho da entrevista feita com o ator pelo link: //www.youtube.com/watch?v=7-5xSR3p8Fg&ab_channel=F5Folha