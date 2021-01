Noiva do fazendeiro Caio Afiune, a administradora Waléria Motta revelou que já está sentindo na pele a participação do noivo BBB 21.

Segundo ela, desde que o nome de Caio foi confirmado como um dos selecionados a vida entrou em outro ritmo.

“Tenho recebido muitas mensagens e também muito carinho e apoio de diversos locais do Brasil”, afirmou.

Juntos há seis anos, o casal vive em Anápolis. Caio é pai de duas filhas, sendo que uma é fruto de um relacionamento anterior.

“Sempre falo que somos abençoados por ter elas em nossas vidas”, diz Waléria, que tem o maior o maior amor pelas duas meninas.

O reality show da TV Globo estreia nesta segunda-feira (25) e terá a maior duração da história: 100 dias.

“Nunca ficamos tanto tempo separados e sem comunicação. Estou sentindo muita falta do Caio no meu dia a dia”, conta Waleria, ponderando que fará de tudo para que o noivo fique no BBB 21.