Caio Afiune sofre golpe milionário e recorre à Justiça para evitar o pior

Ex-BBB é processado por investimento na compra e venda de gado

Pedro Hara - 06 de maio de 2024

Caio Afiune está na Justiça para evitar bloqueio dos bens. (Foto: Reprodução/Instagram Caio Afiune)

Rápidas teve acesso a um processo em tramitação no Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) envolvendo o anapolino e ex-BBB Caio Afiune. A coluna descobriu que a ação deriva de cheques emitidos por Caio em transações de compra e venda de gado.

Caio está sendo processado por emitir cheques no valor de R$ 1,1 milhão em dezembro de 2022. Citado para pagar o montante, Caio entrou com outra ação para se opor à cobrança e evitar o bloqueio de bens, alegando que nunca realizou negócios com o autor do processo.

Segundo a defesa, Caio entrou em uma sociedade para a compra e venda de gado e entregou cheques pré-assinados para agilizar pagamentos, confiando em um terceiro apresentado como amigo do sócio, que supostamente usou os valores para saldar dívidas pessoais.

Após a cobrança judicial, Caio buscou explicações do amigo do sócio, sendo informado de que os valores seriam restituídos em breve. A defesa alega a ausência de vínculo comercial com o autor da cobrança, contestando a execução milionária.

Rogério Cruz e Matheus Ribeiro se encontram e dão pistas sobre o cenário eleitoral em Goiânia

Os pré-candidatos à Prefeitura de Goiânia, Rogério Cruz (SD) e Matheus Ribeiro (PSDB), se encontraram após o prefeito responder críticas do adversário sobre a coleta de lixo na cidade, o convidando para acompanhar operações e visitar o aterro sanitário.

Analistas observam que esse encontro pode refletir o que Rogério enfrentará na campanha, dada sua administração vulnerável a críticas.

Pastores da Assembleia de Deus apoiam Eerizânia

José Clarimundo, presidente da Assembleia de Deus em Anápolis, declarou apoio à pré-candidata Eerizânia Freitas (UB), compartilhando o apoio nas redes sociais.

A ex-secretária municipal de Educação e Integração Social é membro da instituição.

A últimas apostas enfáticas de Clarimundo em eleições foram para Marisa Espíndola (2008) e João Gomes (2016). Na primeira, quebrou a perna durante o desabamento de um palco em um comício. Na segunda recebeu críticas por apoiar um petista. Ambos perderam a eleição.

Governo de Goiás promove audiência sobre revitalização do Serra Dourada

O Governo de Goiás realizará uma audiência pública para discutir o projeto de revitalização do estádio Serra Dourada, programada para segunda-feira (05) na Alego.

O evento está marcado para às 14h, no auditório da Comissao de Constituição e Justiça (CCJ), da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego).

Professor Alcides anuncia equipe de campanha em Aparecida

O pré-candidato à Prefeitura de Aparecida de Goiânia, Professor Alcides (PL), designou Ronaldo Coelho como coordenador do plano de governo e Victor Hugo Pereira dos Santos e Ramon Cândido como assessores jurídicos.

Justiça declara inelegibilidade do ex-prefeito de Corumbaíba

O ex-prefeito de Corumbaíba, Romário Vieira da Rocha, teve sua inelegibilidade confirmada pelo TJGO por quatro anos devido a atos de improbidade administrativa.

MPGO arquiva denúncia contra Prefeitura de Goianésia sobre repasse ao clube local

O MPGO arquivou uma denúncia contra a Prefeitura de Goianésia relacionada a repasses ao Goianésia Esporte Clube, citando campanhas realizadas pelo clube como justificativa.

Nota 10

Para Isabella de Oliveira Toccafondo Santos, dentista de Anápolis, pelo estudo inovador no tratamento da herpes labial utilizando corante e laser.

Nota Zero

Para Prefeitura de Anápolis pelo atraso no pagamento do valor complementar do piso dos profissionais de enfermagem. Os recursos estão no caixa do município mesmo desde quinta-feira (02).