A Internet já criou o primeiro casal do BBB21: Fiuk e Juliette. Algumas interações feitas pelos dois nesta segunda-feira (25), dia da estreia do reality, já foram o suficiente para os dois serem shippados por muitos internautas e chamarem até a atenção de Cleo Pires, 38.

O casal nomeado de Fiukette, que surgiu da junção do nome dos dois, já rendeu vídeos, brincadeiras e curtidas nas redes sociais. No twitter, a advogada e influenciadora Thaynara OG, 28, questionou Cleo sobre o possível casal. A atriz respondeu de forma bem humorada: “Mais uma cunhada, será?”, escreveu.

Fiuk e Juliette são parte dos seis participantes que receberam mais votos do público para receberem imunidade na primeira semana do programa. Além dos dois, também estão Projota e Viih, do grupo Camarote e Lumena e Arthur, do grupo Pipoca. Eles irão permanecer em outra casa por um tempo ainda não informado.

Outros dois participantes também estão imunes por vencer a primeira prova de resistência da edição. Nego Di e Lucas Penteado ganharam a prova após quase nove horas na competição, quando a dupla Gilberto e Sarah, errou o produto a ser entregue e foi eliminada.