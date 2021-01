A modelo Andressa Urach, 33, resolveu radicalizar no visual, o que tem chamado a atenção das pessoas. Algumas delas têm criticado a nova aparência.

Andressa clareou os cabelos e parece ter reforçado o bronzeado. Alguns seguidores disseram que ela está parecida com a época em que entrou em A Fazenda (Record), em 2013, e que não parece mais ser uma pessoa evangélica.

Em outubro de 2020, Andressa Urach compartilhou sua decepção com a Igreja Universal, da qual fazia parte desde que 2014 e pretendia ser pastora. A ex-modelo fez um longo desabafo a respeito do assunto em suas redes sociais, em que disse ter se sentido usada e até ter pedido a devolução dos dízimos que doou ao longo dos anos.

“Nos últimos meses, passei por uma decepção tão grande que literalmente rasgou meu coração”, disse “Não consegui nem estudar, vou ter que trancar a faculdade de jornalismo, pois não tenho cabeça para pensar sobre isso”, disse.

“Dediquei os últimos 6 anos da minha vida para Jesus, como todos sabem, mas acabei me sentindo como um objeto descartável”, afirmou. “Nunca me senti assim, nem no tempo da prostituição”, concluiu.

A modelo oficializou os votos de compromisso com Thiago Lopes em dezembro em uma pousada de luxo na região da Serra do Faxinal, em Santa Catarina. Com uma cerimônia reservada, para amigos e familiares, Urach compartilhou os bastidores nas redes sociais.

Com um vestido branco e longo, a ex-vice Miss Bumbum subiu no altar com trajes tradicionais. O noivo, por sua vez, também se vestiu de branco. Os dois passaram a lua de mel na República Dominicana.