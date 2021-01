Está passando por procedimento cirúrgico, na manhã desta quinta-feira (28), o homem de 30 anos que foi alvo de esfaqueamento pelo próprio primo durante a madrugada, no Jardim Alexandrina, região Norte de Anápolis.

A informação foi confirmada ao Portal 6 pela assessoria de comunicação do Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA).

Durante a ação violenta, segundo a Polícia Militar, ele ficou com um corte no braço de aproximadamente 15 cm e o estado clínico se agravou porque a arma branca atingiu uma artéria.

A reportagem apurou que o caso foi registrado por volta de 03h45, quando um morador ouviu a vítima gritando por socorro na rua.

Quando os policiais chegaram, encontraram o rapaz no chão, pálido e ensanguentado. Devido ao ferimento, apresentava episódios de confusão e desmaios.

No local também havia um tio da vítima, de 39 anos, que contou que o sobrinho estava bebendo com o primo, quando os dois se desentenderam e o homem foi alvo do golpe de faca.

Antes de ser levado para o hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), o rapaz ainda conseguiu apontar para os agentes o endereço do responsável pelo crime.

Assim que encontraram a residência, foram recebidos pelo próprio suspeito, de 44 anos, que estava bêbado.

Ele confessou ter ferido o primo, mas alegou que estava tentando separar uma briga dele com o tio, quando também foi atacado e precisou se defender.

O autor confesso foi encaminhado à Central de Flagrantes, junto com a arma branca ainda suja de sangue, e autuado por tentativa de homicídio.