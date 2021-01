A Prefeitura de Anápolis bateu o martelo: será publicado nesta sexta-feira (29) no Diário Oficial os novos protocolos de funcionamento das atividades comerciais.

Na prática, como já adiantado pelo Portal 6 desde o início de janeiro, o município vai continuar no chamado “grau leve” de colapso no sistema de saúde com poucas alterações nas regras atuais, porém uma fiscalização intensa por parte das autoridades sanitárias.

A principal alteração neste momento ocorre no funcionamento dos bares, restaurantes e distribuidoras de bebidas, que deverão fechar às 00h – sob pena de multa e/ou interdição. Após este horário, os estabelecimentos poderão funcionar nos formatos delivery, retirada ou drive-thru.

A medida acontece após decreto do Governo de Goiás que determina a proibição da venda de bebidas alcóolicas após às 22h. Neste caso, a legislação local passa a valer sobre o decreto estadual e começará e entra em vigor a partir de segunda-feira (1º).

As igrejas que também afrouxaram os cuidados e contribuíram para a iminência da segunda onda também terão novo protocolo. Os cultos religiosos e filosóficos deverão adotar distanciamento social de quatro metros quadrados, o dobro do que estava estabelecido anteriormente.

A permanência no nível leve é possível por conta da atual situação do sistema municipal de saúde, conforme a disponibilidade de leitos. Com até 70% dos leitos desocupados, a matriz de risco permanece no nível leve, ocupação entre 70% e 90%, nível moderado e, acima disso, nível crítico. Segundo a Prefeitura, a situação será avaliada semanalmente pelos técnicos sanitários e epidemiológicos.