A Globo até tentou dar trabalho para o SBT, mas não conseguiu. A emissora carioca usou o Big Fone e fez três entradas ao vivo na casa do Big Brother Brasil, no fim da tarde deste sábado (30), mas não conseguiu desbancar a final da Libertadores, que deu o título ao Palmeiras.

Segundo a coluna Zapping, a TV de Silvio Santos bateu a TV dos Marinhos por mais que o dobro da audiência, com placar de 24,7 pontos contra 11,2 na Grande São Paulo, segundo dados preliminares do instituto Kantar Ibope –cada ponto equivale a 205.377 pessoas.

Durante a final, 60% dos televisores estavam ligados na Grande São Paulo, e o SBT garantiu um salto também em relação à audiência média do restante do campeonato, que era de 10,7 pontos.

A Record teve, no horário, apenas 3,5 pontos, ficando mais próxima da Band, que marcou 2,4 no horário.

Apesar do bom desempenho do SBT, os números ficaram atrás da Libertadores de 2019, então na Globo. Segundo o site Telepadi, a média de audiência do campeonato ficou em 26 pontos naquele ano na Grande SP, chegando a 33 na final disputada por Flamengo e River Plate.