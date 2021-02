É estável o quadro clínico do homem de 33 anos que foi esfaqueado, no final da noite deste domingo (31), na Vila Jaiara, região Norte de Anápolis.

A informação foi confirmada ao Portal 6 pelo Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA), que também informou que ele está consciente e orientado.

A reportagem apurou que o crime ocorreu por volta de 23h26 e a vítima precisou ser socorrida às pressas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Acionada, a Polícia Militar esteve no local e soube pelo filho do homem que o autor das facadas seria um parente da vizinha, que divide o mesmo lote com a família e mora na casa dos fundos.

A vítima ficou com ferimentos nos antebraços e na cabeça. O motivo do desentendimento entre os dois, no entanto, ainda é uma incógnita.

Os policiais chegaram a bater na casa da vizinha, para tentar localizar o autor ou alguma testemunha, mas não havia ninguém.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e será investigado pela Polícia Civil.