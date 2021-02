Policiais do 4º BPM tiveram de se deslocar até o JK Nova Capital, bairro da região Leste de Anápolis, neste domingo (31), para atender uma situação grave de violência doméstica.

De acordo com a corporação, a equipe encontrou duas amigas quando chegou no endereço. Uma delas, esposa do suposto agressor, contou que toda a confusão começou repentinamente.

O homem teria feito ingestão de bebidas alcóolicas e decidiu que iria cortar a mangueira do gás para colocar fogo na casa e matar todos que estivesse dentro dela.

A companheira do suspeito afirma que ainda apanhou com o fio de um carregador, levou socos, puxões de cabelo, tapas, empurrões e ainda foi ameaçada de morte.

A amiga, que estava de visita e dormindo no quarto, acordou com o barulho e presenciou toda a cena. Ela alega que também foi agredida pelo homem.

Quando os policiais chegaram, o suspeito começou a resistir para não ser preso. Disse que ninguém conseguiria tirar ele de casa e arrancou as roupas.

Foi necessários os agentes usarem da força física para algemar o homem e encaminhá-lo à Central de Flagrantes. Lá, ele foi autuado por lesão corporal dolosa e resistência e está à disposição da Justiça.