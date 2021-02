A Santa Casa de Anápolis ganhou um novo centro de emergência obstétrica nesta segunda-feira (1º).

O evento de inauguração ocorreu durante a manhã e contou com a presença de autoridades da Igreja Católica, políticos e imprensa.

Diretor administrativo da instituição, padre Clayton Bérgamo ressaltou que a ala é a segunda maior de Goiás em números de partos e atende principalmente gravidez de risco. Mais de 60 municípios são atendidos diariamente no local.

“Agora, teremos capacidade de atender um número maior de gestantes, sobretudo com mais qualidade, conforto e dignidade”, comemorou.

Segundo o religioso, em março, a Santa Casa concluirá a construção do centro de quimioterapia e antes de agosto começará a erguer o de radioterapia. As verbas são do Sistema Único de Saúde (SUS).

1 de 6 - + 1. Inauguração da nova ala obstétrica da Santa Casa (Foto: Gabriella Lícia) Inauguração da nova maternidade Santa Casa (Foto: Gabriella Lícia) 2. Nova ala obstétrica Santa Casa (Foto: Gabriella Lícia) Nova maternidade Santa Casa (Foto: Gabriella Lícia) 3. Nova ala obstétrica Santa Casa (Foto: Gabriella Lícia) Nova maternidade Santa Casa (Foto: Gabriella Lícia) 4. Sala de espera da ala obstétrica (Foto: Gabriella Lícia) Ala de espera da nova maternidade Santa Casa (Foto: Gabriella Lícia) 5. Primeira paciente (Foto: Gabriella Lícia) Primeira gestante paciente da nova ala obstétrica da Santa Casa (Foto: Gabriella Lícia) 6. Padre Cleiton, diretor administrativo da Santa Casa (Foto: Gabriella Lícia)