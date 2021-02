Um acidente de trânsito foi registrado no final da manhã desta terça-feira (02), no Km 95 da BR-060, no perímetro urbano de Anápolis.

De acordo com a Triunfo Concebra, dois carros de passeio se envolveram em uma colisão lateral, no sentido Brasília.

Equipes da concessionária estão no local para ver quantas vítimas haviam nos veículos e se alguma se feriu com gravidade.

Ainda não há nenhum detalhe de como tudo aconteceu.

O trânsito também está lento e uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) deverá ser acionada para acompanhar a situação e evitar que novos acidentes aconteçam.

Mais informações a qualquer momento.