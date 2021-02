Três trabalhadores tiveram de ir até a Central de Flagrantes, nesta segunda-feira (1º), para denunciarem ter sido vítimas de uma ação violenta, na Estância Vila Rica, nas proximidades do Parque de Exposições Agropecuárias de Anápolis.

A reportagem do Portal 6 apurou que os profissionais atuam em uma empresa terceirizada, que presta serviço à Enel, e foram escalados para um trabalho de manutenção.

Eles relataram às autoridades que o trabalho era manter uma chave geral desligada. Por causa da dúvida de vários populares, também decidiram informar que os reparos eram necessários devido a uma chuva forte que caiu no dia anterior.

Um morador, porém, apareceu extremamente irritado pela falta de energia e começou a xingar o trio. Não satisfeito, ainda esmurrou o capô do carro em que estavam, afundando a lataria.

Para se proteger, um dos profissionais começou a gravar a cena, mas o suspeito pegou uma pedra para acertar nele e ainda conseguiu dar um tapa no celular, que caiu e ficou completamente destruído.

Mesmo assustados com as ameaças de morte que estavam recebendo, as vítimas avisaram que o suspeito teria de pagar pelos danos no celular.

Ele então entrou em um carro e disse que iria em casa e logo voltaria para “mostrar como iria pagar o telefone”.

Com medo de que o homem realmente voltasse para cometer alguma atitude impensada, os trabalhadores acionaram a Polícia Militar e se esconderam até a chegada da viatura.

No local, os agentes souberam que o suspeito já tem fama de ser ‘violento, perigoso e briguento’. O caso foi registrado como ameaça e dano e será investigado pela Polícia Civil.