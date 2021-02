Policiais Militares tiveram de se deslocar até um bar do Bairro de Lourdes, região Leste de Anápolis, na madrugada desta quinta-feira (04), que estava descumprindo as regras de segurança contra a Covid-19.

É que o estabelecimento continuava funcionando mesmo com o decreto do Estado que restringe o comércio e o consumo de bebidas alcoólicas em locais de uso público ou coletivo, entre 22h e 6h em todo território goiano.

Apesar de a Administração Municipal ter decidido adiar o fechamento para às 00h, os policiais lembraram que Prefeitura até então não havia publicado nenhum decreto que invalidasse o do Governo de Goiás.

Por isso, o proprietário do bar precisou abaixar as portas na presença dos policiais.

Caso continue desobedecendo, ele poderá ser penalizado com multa, interdição do estabelecimento e até cancelamento do alvará sanitário.