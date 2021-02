Uma equipe de policiais militares precisou se deslocar na manhã desta sexta-feira (05) até o Recanto do Sol, bairro da região Nordeste de Anápolis, para conter os ânimos exaltados de duas mulheres.

Ao chegarem no local, a guarnição logo descobriu que o problema começou dias atrás, quando o cachorro da vizinha defecou na calçada do casal que mora ao lado.

Eles não gostaram e foram tirar satisfação. Mesmo alegando que o dejeto não era do animal, a dona do cão teria passado a receber ameaça dos vizinhos e ficou com medo.

Na manhã de hoje, o portão dela apareceu sujo de cocô e uma nova discussão foi iniciada com a dupla. A mulher acredita que o casal tenha feito isso de propósito, para se vingar.

Ambas as partes acionaram a Polícia Militar, que mesmo disposta a promover a conciliação, não teve escolha: os três foram levados para uma delegacia.

Lá o caso foi registrado como perturbação da tranquilidade e todos foram liberados em seguida.