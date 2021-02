Se dentro do BBB Lucas sofreu forte rejeição por grande parte de seus colegas de confinamento, o mesmo não se pode dizer da relação do ator com o público que acompanhou o reality. Ele desembarcou no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e foi direto para a casa dele, no bairro da Bela Vista, de onde publicou uma série de Stories em seu Instagram e vídeos no Twitter neste domingo (7) nos quais, emocionado, agradece ao apoio dos fãs e mostra a calorosa recepção que recebeu.

“Agradecemos à rede de afeto em torno do ator Lucas Penteado. Ele encontra-se bem e em momento mais oportuno se pronunciará em relação às demandas da imprensa”, diz comunicado na página oficial do ator. Tiago Leifert também usou as redes sociais para acalmar os fãs do ex-BBB e desejar sorte a Lucas.

“Acabei de conversar com Lucas. Ele está bem e sorrindo como sempre. Tenho certeza que vão se abrir muitas oportunidades e que ele sai gigante! O jogo segue. Ao Lucas, o meu carinho e a total certeza de que só há coisas boas vindo por aí”, escreveu o apresentador no Instagram.

Lucas deixou o BBB na manhã deste domingo. Enquanto a Festa Holi Festival ainda estava acontecendo na área externa, o ator arrumou as malas e foi até a porta do Confessionário. Camilla de Lucas e Sarah tentaram dissuadi-lo. “Tentei ser eu de todas as formas”, lamentou Lucas. “Vocês estão me tirando.”

Já para Gilberto, ele justificou que não estava sendo compreendido pelos demais participantes. “Se ninguém entendeu [dentro da casa], o Brasil também não vai entender”, disse aos prantos. “Eu não posso mais andar no meu bairro, eu quero sair para pedir desculpas para o meu pai.”

O anúncio foi feito aos participantes logo cedo. “Vocês agora são 18, lembrem-se do que vieram fazer aqui”, limitou-se a explicar a produção dentro da casa.