Thiago Ferri, de SP – Além de tirar o Palmeiras da final do Mundial de Clubes, a derrota para o Tigres (MEX) no domingo (7) fez o clube alviverde deixar de ganhar até R$ 19,4 milhões. O valor é referente ao prêmio de campeão do torneio, além do bônus que a Crefisa daria de R$ 6 milhões, caso o time paulista vencesse a competição.

A Fifa vai pagar US$ 5 milhões (R$ 26,8 milhões) ao time campeão -o Tigres vai decidir contra o vencedor de Al-Ahly (EGI) e Bayern de Munique (ALE), que jogam nesta segunda-feira (8). Eliminado, o Palmeiras terá de disputar a partida pelo terceiro lugar da competição com o derrotado nesse confronto.

Caso vença na quinta (11) e acabe em terceiro, o Palmeiras receberá US$ 2,5 milhões (R$ 13,4 milhões); se terminar em quarto lugar, o time voltará ao Brasil com mais US$ 2 milhões (R$ 10,7 milhões) na conta.

O Palmeias tem tido sucesso com premiações de torneios. Com o título da Libertadores, foram US$ 15 milhões da Conmebol (R$ 80,5 milhões), além de outros R$ 12 milhões da Crefisa.

O time alviverde ainda disputará nesta temporada a final da Copa do Brasil, contra o Grêmio, nos dias 28 de fevereiro e 7 de março. Os dois clubes já receberam R$ 22 milhões antecipadamente, por um acordo com a CBF. Caso seja campeão, o Palmeiras receberá mais R$ 32 milhões.