O ator Lucas Penteado, 24, não concorre mais ao prêmio de R$ 1,5 milhão do Big Brother Brasil 21. Mas no quesito popularidade digital, ele passou a ocupar a liderança entre os competidores que iniciaram o programa, desde que decidiu deixar o jogo. Segundo levantamento da consultoria Quaest, ele é o mais popular dos 20 brothers.

Lucas, que ocupava a 12ª posição quando a Globo anunciou os participantes do reality, no dia 18 de janeiro, já havia chegado à oitava colocação na semana passada, quando subiu de 16,3 para 37,6 pontos no índice. Agora, o salto foi ainda maior, com o ator chegando à liderança, com 64,02, o que corresponde a um aumento de 70%.

O ranking é feito pela consultoria Quaest e avalia o desempenho de personalidades no Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Wikipedia e Google. Um modelo estatístico pondera e calcula a importância de cada dimensão, e os candidatos analisados são posicionados em uma escala de popularidade de 0 a 100.

A análise se dá em cinco dimensões, considerando fama (número de seguidores), engajamento (comentários e curtidas por postagem), mobilização (compartilhamento das postagens), valência (reações positivas e negativas às postagens) e presença (número de redes sociais em que a pessoa está ativa).

Além de Lucas, os dados mostram uma reviravolta em relação à semana passada. A cantora Pocah e a atriz Carla Diaz, que estavam na liderança, escorregaram um pouco e ficaram respectivamente na quinta e terceira colocações, apesar de continuarem entre os melhores colocados, assim como Viih Tube –que foi da 3ª para a 4ª colocação.

As principais quedas, no entanto, foram as de Karol Conká, que foi da 4ª para a 13ª posição; Camilla de Lucas, que foi da 5ª para a 12ª; e Nego Di, que foi de 14º para 20º, ficando na lanterna. Projota não mudou muito sua colocação, caindo de 6º para 7º, mas quantitativamente sua queda foi de 48,18 para 34,30 (29%).

Mas enquanto alguns caem, outros sobem. E o destaque, além de Lucas, fica para Juliete e Sarah. A primeira saltou da 11ª para a 2ª posição, crescendo 70%, enquanto Sarah foi da 18ª para a 6ª, com um crescimento de 138%. Com Gilberto e Arcrebiano, o Bil, elas quebram a hegemonia do Camarote, que até então dominava o topo do ranking.