Mãe e filha foram ejetadas de um Fiat Siena após grave acidente no Vila Industrial, bairro na região Leste de Anápolis.

O caso ocorreu na tarde desta sexta-feira (10) depois de um Chevrolet Astra colidir com o veículo e jogá-lo contra outros dois carros na altura da Rua Aleixo Rodrigues de Queiroz.

Com o impacto, o Fiat Siena rodou e uma das portas se rompeu, levando para fora a mulher, de 43 anos, e a filha, de apenas um.

Grave acidente na Vila Industrial em Anápolis pic.twitter.com/PtLtKQ5NIy — Portal 6 (@portal6anapolis) February 12, 2021

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) passava no pelo local no momento e socorreu a criança, que foi parar em volta de um caminhão.

Já a mãe teve o socorro realizado pelo Corpo de Bombeiros, que mandou equipes para o local.

As duas foram encaminhados para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA). Ao Portal 6, a unidade de saúde informou que o quadro clínico das pacientes é estável.