“Sou apaixonado por Anápolis, é uma cidade que sempre me conquistou e me acolheu de uma forma imensa. Tenho orgulho de poder dizer que hoje sou anapolino.”

A afirmação é do jovem Vinni Moraes, de 21 anos, que decidiu mesclar esse sentimento de amor pela cidade com o talento para música e criar o projeto #VinniPorAí.

Nele, o rapaz visita os cartões postais da cidade, conta um pouco da história do local e depois canta alguma uma música que tenha alguma referência com o lugar.

Parque Ipiranga, Matinha, Parque JK, Antigo Parque Aquático Water Playgrond, Morro da Capuava, Estação Ferroviária e Museu Histórico foram alguns dos pontos que o cantor já visitou.

“Percebi que, apesar desses lugares fazerem parte do nosso cotidiano, são poucas as pessoas que sabem a história deles. E nada melhor que conhece-los do que por meio da música”.

Mas de que maneira são escolhidas as canções?

Vinni conta que a relação se dá pelo estilo.

“Por exemplo, quando eu fui no Museu, optei pela música Telegrama do Zeca Baleiro, pois nos transmite uma energia nostálgica”, explica.

“Já em outros casos, atendo aos pedidos deixados pelos internautas que interagem comigo nas minhas redes, é uma loucura!”, finaliza.

