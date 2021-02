Um homem foi flagrado humilhando o zelador de um condomínio de Goiânia e o vídeo comoveu, não só os moradores do local, como as redes sociais também.

Nas imagens é possível ver o profissional de cabeça baixa, escutando todas as ofensas, xingamentos e provocações.

O motivo? Um importante cano da bomba de água do prédio estourou e o suposto agressor, Wanderson Silva Moreira, não apresentou muita satisfação com a situação.

O zelador, em entrevista ao G1, contou que esta não foi a primeira vez que ele e o homem se desentendiam.

“Eu nunca tratei mal nem ele nem a esposa dele. E essa não é a primeira vez, é a terceira vez que acontece. Eu não entendo porque ele tem essa raiva de mim”, disse.

Palavras como “lixo, seu bosta, bostinha” foram ditas por diversas vezes durante o monólogo e, segundo trabalhador, fizeram ele realmente se sentir realmente humilhado.

Zelador goiano é humilhado por morador de condomínio e vídeo gera revolta pic.twitter.com/OILJOr1AnH — Portal 6 (@portal6anapolis) February 15, 2021

Mais problemas

Este mesmo homem, em 2019, foi gravado tentando agredir o antigo síndico do condomínio.

“Eu estava com um prestador de serviço analisando uma reforma na quadra e de longe já me xingou de merda. Se não fosse uma pessoa que ficou no meio entre a gente, eu não sei o que teria acontecido”, alegou o ex-trabalhador do prédio.

Os outros moradores, profundamente revoltados com o descaso, protestaram afirmando que tal comportamento hostil não representa o ambiente.

“Existem pessoas que não têm humildade para poder olhar para uma pessoa que está ali para servir, para ajudar uma pessoa, e ver esse valor que os profissionais têm. Eles acham que a pessoa que está servindo é inferior, o que é um grande erro”, disse Daniel Resende, participante da movimentação.