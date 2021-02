A segunda-feira (15) foi de muito medo, correria e bom humor, tudo ao mesmo tempo, para os trabalhadores de um ferro velho, no bairro Santa Clara, em Anápolis.

O Portal 6 apurou que tudo começou quando Adilson Rodrigues Pires, de 46 anos, encontrou uma cobra em uma van, depois de ir até Goiânia buscar o veículo para o reaproveitamento de algumas peças.

Assim que chegou no ferro velho e começou a trabalhar com colegas, o homem percebeu que uma grande coral estava escondida nas proximidades de um degrau.

“A gente foi tirar uma roda, verificar [a van] por dentro e me deparei com essa cobra. Eu fiquei com muito medo porque, segundo os outros falam, essa cobra é perigosa. Mas graças a Deus a gente chamou os bombeiros, eles vieram aqui e levaram a cobra”, relatou Adilson à reportagem.

Apesar do grande susto que todos passaram, toda a situação foi levada com brincadeira pelos trabalhadores.

Adilson chegou a gravar o momento em que a equipe do Corpo de Bombeiros chegou e a reação engraçada de todos que estavam nas proximidades acompanhando a captura.

Com bom humor, trabalhador registra captura de cobra coral em ferro velho de Anápolis. pic.twitter.com/4hUNdX1WcG — Portal 6 (@portal6anapolis) February 16, 2021

Utilizando as devidas técnicas de salvamento, os militares pegaram a cobra rapidamente e constataram que se tratava de uma coral verdadeira, considerada a cobra mais venenosa do Brasil.

Como não tinha ferimentos, o réptil foi levado para uma área de preservação ambiental.