Com 38 semanas da sua segunda gestação, a cantora Simone, 36, disse acreditar que Zaya nasça, no máximo, em dez dias. Em conversa com seus seguidores no Instagram, nesta sexta (19), ela contou que a bebê está com 3 kg e que ainda não está completamente definido se ela fará uma cesárea ou vai tentar o parto normal.

Simone também disse que ela e a família já contraíram a Covid-19, mas não deu detalhes sobre o assunto. Ela, o marido, o empresário Kaká Diniz, e o filho do casal, Henry, 6, estão na Flórida, Estados Unidos, onde será realizado parto. Mas a dupla de Simaria ponderou que não mora fora do Brasil. “Eu moro em São Paulo e Fortaleza”, escreveu.

A cantora afirmou também que não deseja ter mais filhos, embora essa seja uma vontade do seu marido. “Ele gostaria de ter mais um, mas para isso Deus teria que confirma.” Questionada sobre o porquê ela ter não marcado a cesárea, Simone respondeu: “Pela dúvida do normal ainda.”

Neste ano, Simone apostou em seu próprio canal no YouTube. Um dos primeiros vídeos que ela fez foi para comparar as experiências que ela teve em festas “de rico” e “de pobre”, relatando ter preferência pelas do segundo tipo. A cantora afirmou que a origem humilde a faz ter um certo desconforto em ambientes cercados de muita ostentação.

O projeto tem feito sucesso. Simone foi escolhida como a dona do melhor canal no YouTube no Prêmio F5. Com 17 mil votos (37% do total), ela desbancou Avós da Razão, feito por Gilda, Sonia e Helena; Tempero Drag, de Rita Von Hunty; Hotel Mazzafera, do influenciador Matheus Mazzafera; e o de Samira Close.