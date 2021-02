Novas informações acerca do assassinato do agricultor Adriano de Moura, de 41 anos, vieram à tona na tarde deste domingo (21).

O Portal 6 apurou que os dois disparos fatais acertaram o olho e o nariz da vítima, causando a cruel fatalidade.

O assassinato foi realizado por um homem mascarado, que invadiu o bar onde Adriano se encontrava jogando sinuca, no bairro Jardim Flor de Liz, e efetuou os disparos.

A identificação do suspeito, assim como a ordem dos fatos, foram confirmadas às autoridades pelo proprietário do estabelecimento e também por um colega do agricultor, que testemunhou todo o episódio.

A principal suspeita é de que o crime tenha sido motivado por um acerto de contas, já que a vítima tinha entrado em desavenças com diversas pessoas.

O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) segue investigando o caso a fundo, na tentativa de elucidá-lo por completo.