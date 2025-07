CPE de Anápolis prende suspeitos de sequestrarem homem após emboscada em encontro pelo Grindr

Vítima ainda teria tido carteira levada, além de ser obrigada a fazer transferências bancárias

Gabriella Pinheiro - 15 de julho de 2025

Carro levado pelos suspeitos. (Foto: Reprodução)

A Companhia de Policiamento Especializado (CPE) prendeu, na tarde desta terça-feira (15), quatro suspeitos de sequestrar, roubar pertences e esvaziar as contas bancárias de um homem de 34 anos. Ele foi vítima de uma emboscada após marcar um encontro por meio do Grindr, um aplicativo de relacionamento voltado para o público gay. O caso aconteceu na última segunda-feira (14), em Anápolis.

O crime ocorreu após a vítima combinar um encontro com um suposto “moreno de 1,75 m de altura”, que conheceu pela plataforma.

Por volta das 20h30, o homem foi até uma residência localizada no bairro Recanto do Sol. No local, foi recepcionado pelo suspeito e, em seguida, rendido por outras quatro pessoas — sendo três homens e duas mulheres — que agiram para imobilizá-lo.

Eles teriam amarrado o homem com fita adesiva, coberto sua cabeça e o forçado a entrar no porta-malas do próprio veículo, um Fiat Mobi de cor branca.

Em seguida, os criminosos se apossaram do carro e o obrigaram a desbloquear os aplicativos bancários instalados em seu celular, realizando diversas transferências. Também levaram sua carteira, que continha documentos e cartões de crédito e débito.

Após o crime, os suspeitos abandonaram a vítima em um local isolado, próximo à antiga Churrascaria Catarinense. Ele conseguiu pedir ajuda a familiares que moram nas proximidades e acionar as autoridades.

