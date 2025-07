Entenda por que Goiás tem atraído migrantes de diferentes estados do Brasil

Dados do IBGE revelam que território goiano recebeu 186.827 novos residentes entre 2017 e 2022

Gabriella Pinheiro - 15 de julho de 2025

Na rota do fluxo migratório, Goiás se consolidou como um dos estados que mais atraem migrantes de diferentes partes do Brasil. A perspectiva — em sua maioria — é sempre a mesma: busca por recomeço, melhores oportunidades de emprego e recolocação no mercado de trabalho.

A prova está nos números. Conforme o último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre 2017 e 2022, o território goiano recebeu 186.827 novos residentes — o que representa o segundo maior saldo migratório do país nos últimos anos. A quantidade, inclusive, é maior que a população da maioria dos 246 municípios goianos.

Um dos principais atrativos que vêm conquistando pessoas de outros estados a migrarem para a região se deve à qualidade de vida e às oportunidades oferecidas.

De acordo com o especialista imobiliário e sócio-diretor da Urbs, Ricardo Teixeira, a região concentra o maior número de vagas de trabalho e negócios, principalmente na Grande Goiânia — onde muitos se fixaram. No entanto, cidades como Anápolis e Catalão também recebem empreendimentos modernos da mesma envergadura dos construídos na capital.

A procura por melhores condições de trabalho e por acesso a serviços públicos de qualidade nas áreas de educação, segurança e saúde também tem motivado a migração.

“Basta ver, por exemplo, na área de serviços médicos, em que nossa capital é referência para uma grande parte do Brasil. Não é à toa que, nos últimos anos, atraímos para cá um hospital de alta complexidade que leva a marca da rede Albert Einstein. Você tem também um estado que é referência em qualidade de segurança pública, com escolas de alta qualidade, seja na rede privada ou pública. Tudo isso são atrativos que Goiás e Goiânia têm”, complementa o especialista.

Devido à facilidade de conquistar trabalho formal e melhores salários, famílias de estados como Maranhão, Minas Gerais, Bahia e do Distrito Federal — principais estados de origem dos novos residentes, de acordo com o IBGE — migram para Goiás e se estabelecem em pouco tempo.

Além do emprego, o estado também desponta pelas boas oportunidades de negócios. Aparecida de Goiânia é uma das cidades que mais cresceram economicamente. O número de empresas saltou de seis mil para 60 mil.

“Goiás é um estado que tem registrado, nos últimos anos, um crescimento econômico bem acima da média nacional, seja pelo seu agronegócio forte ou por outros setores que também oferecem grandes oportunidades. Temos, portanto, um movimento, especialmente na região metropolitana de Goiânia, de atração de grandes e médios empreendedores que trazem para o nosso estado seus negócios ou abrem novas frentes e aqui se estabelecem”, salienta a diretora comercial e de relacionamento com o cliente da FGR Incorporações, Camila Alcântara.

Para ela, outro diferencial é o fato de que a região apresenta um desenvolvimento urbano mais ordenado se comparado a outras do Brasil.

“Costumo dizer que, na Grande Goiânia, não se tem mais nada longe, porque você tem acesso fácil. Você pode, por exemplo, estar em Senador Canedo e, em menos de dez minutos de carro, chegar ao Flamboyant, que é o maior shopping da capital. Você pode estar em Aparecida de Goiânia e, por meio de vias importantes, como a BR-153 e a Avenida São Paulo, chegar às regiões do Setor Bueno e Marista, em Goiânia, também em menos de dez minutos”, finaliza.

