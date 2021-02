Uma mulher de 58 anos procurou a Central de Flagrantes neste domingo (21) para denunciar que teve o celular furtado durante uma festa no condomínio que mora, no Jardim Alexandrina, região Norte de Anápolis.

A Polícia Militar foi avisada do problema e, assim que conversou com a vítima, constatou que a ferramenta de rastreio do aparelho estava funcionando e seria possível encontrá-lo.

Os policiais conseguiram informações de que o Iphone havia sido levado para uma casa no Jardim Europa e se deslocaram até o endereço.

Haviam três pessoas na residência e todas afirmaram que participaram sim da festa no condomínio, mas que não sabiam do paradeiro do celular da vítima.

Bastou uma rápida chamada para o aparelho tocar no volume alto e ser localizado pela equipe dentro de um balde, embaixo de um tanque de lavar roupas.

Nenhum dos ocupantes da casa confessou ter pego o Iphone, por isso, os três foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil para prestar esclarecimentos.

O caso foi registrado como furto e deverá ser investigado pelo 3º Distrito Policial da cidade.