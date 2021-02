A quinta edição do Índice de Cidades Empreendedoras, realizado pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap) em parceria com a Endeavor, colocou Anápolis entre as 100 melhores cidades para se empreender no país.

O município é um dos três únicos goianos que aparecem na lista nacional e, no ranking geral, é o segundo colocado de Goiás (75º), ficando à frente de Aparecida de Goiânia (86º). A capital Goiânia ocupa a primeira posição (52º).

O levantamento da Enap/Endeavor analisa o ambiente de negócios das cidades mais populosas do país. Anápolis está inserida nesse contexto como cidade propícia para o desenvolvimento do ecossistema empreendedor.

No quesito mercado, que engloba crescimento do PIB, Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), número de empresas exportadoras com sede no município, PIB per capita, entre outros, Anápolis é a melhor colocada em Goiás e ocupa a 67ª posição nacional. Goiânia ficou em 78ª e Aparecida, em 84ª.

O Índice de Cidades Empreendedoras leva em conta a infraestrutura, capital humano, acesso a capital, inovação, ambiente regulatório e cultura empreendedora.

“O ambiente de negócios em Anápolis, fruto de uma relação de parceria entre poder público e a classe empresarial, é o principal elemento para esse resultado. Isso mostra que estamos no caminho certo, mas não podemos nos acomodar e sim buscar a excelência”, comentou Marcos Abrão, secretário municipal de Indústria, Comércio, Trabalho, Emprego e Renda.

“Destacamos também o espírito empreendedor anapolino, sempre buscando inovações e principalmente gerando emprego e renda no município”, pontuou.