O boletim informativo da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) desta terça-feira (23) trouxe o registro de mais duas mortes em decorrência da Covid-19 em Anápolis.

Uma delas é a de um paciente de 61 anos, que estava internado no Hospital Evangélico Goiano (HEG). A outra vítima também é do sexo masculino, tinha 74 anos, e faleceu no Centro de Internação Norma Pizzari.

Com o acréscimo dessas duas novas fatalidades, Anápolis chega a marca de 482 vidas perdidas por causa da pandemia do novo coronavírus.

Nas últimas 24h, foram catalogados pela Semusa um total de 62 novos pacientes com idades entre 04 e 90 anos.