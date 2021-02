No próximo mês de março, um rapaz de 20 anos terá que comparecer em uma audiência com a Justiça para prestar esclarecimentos sobre um passeio nada romântico, flagrado pela Polícia Militar nesta quinta-feira (25), em Anápolis.

É que ele estava em um encontro com uma garota no Parque JK, no bairro JK Nova Capital, mas apresentava atitude suspeita e chamou atenção de policiais em patrulhamento.

Os agentes então decidiram fazer uma abordagem e, durante a busca pessoal, encontraram na pochete do jovem uma porção e um cigarro de maconha.

Sem ter para onde fugir, ele acabou confessando que os dois eram usuários e tinham ido até o local para fumarem juntos.

Um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi registrado contra o rapaz por posse de drogas para consumo. Em seguida, o casal foi liberado.