As constantes reclamações de usuários tiveram efeito. A Vigilância Sanitária visitou e notificou a Urban nesta sexta-feira (26) por descumprir parte das normas da matriz de risco moderado do protocolo de segurança para o segmento de transportes.

Segundo o órgão, a empresa estava excedendo o número de passageiros sentados por veículo a cada viagem e ainda permitindo a entrada de muitos deles sem o uso de máscaras.

Um acordo feito entre a Prefeitura de Anápolis e a empresa, feito no último dia 19, também prevê que os ônibus devem ser sanitizados a cada viagem.

Tanto linhas de maior fluxo, como as que realizam a rota do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), quanto o Terminal Urbano foram observados pela Vigilância, Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT) e Força Tática.

“Os fiscais da Vigilância Sanitária reforçaram a necessidade de que motorista e demais funcionários da empresa sejam orientados a seguirem as regras do protocolo do nível moderado da matriz de risco”, informou a Administração Municipal.

Com a notificação, a empresa agora precisará apresentar defesa jurídica e, a depender da fundamentação apresentada, pode ser multada ou ter suas atividades suspensas em Anápolis.