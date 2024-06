Major Vitor Hugo diz que Roberto tem “desgaste com a direita”

Este teria sido o motivo pelo qual Márcio Cândido não foi filiado ao PL

Pedro Hara - 17 de junho de 2024

Prefeito Roberto Naves. (Foto: Divulgação)

Apesar de se colocar como um representante da direita em Anápolis, Roberto Naves (Republicanos) não é visto desta maneira por major Vitor Hugo (PL), um dos principais representantes do espectro em Goiás.

Durante entrevista ao Jornal Opção, o ex-deputado federal afirmou que o PL não apoiou a pré-candidatura ou filiou Márcio Cândido (PSD) ao partido por resultados de pesquisas e do “desgaste” de Roberto com a direita.

“Quando a gente olhava para as pesquisas, independente da boa pessoa que o Márcio Cândido é, ele não subia. Tinha o vínculo dele também muito próximo do atual prefeito, que tem um desgaste com a direita”, ponderou o ex-deputado federal.

Como adiantado pela Rápidas, Márcio Cândido agora trabalha para viabilizar a pré-candidatura a vereador.

No entanto, ele depende da decisão de Raquel Antonelli (Podemos), cortejada para ser vice em duas chapas, mas, por enquanto, pré-candidata à Câmara com o apoio da Assembleia de Deus.