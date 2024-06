Pub em Goiânia manda recado desaforado para casais românticos no Dia dos Namorados

Estabelecimento alegou ter um atendimento horrível e nada de romantismo

Davi Galvão - 12 de junho de 2024

Don Guina Pub fez um alerta especial aos namorados. (Foto: Google Maps)

Indo na contramão do que normalmente se espera em uma data tão romântica quanto o Dia dos Namorados, o Don Guina Pub, localizado no bairro Vila Redenção, em Goiânia, publicou um alerta nas redes sociais em que os casais não são nem um pouco bem-vindos no local.

“Don Guina Pub aberto no Dia dos Namorados só para solteiros. São pessoas alegres, divertidas e felizes, bebem muito. Não tem frescura. Gostaria que os casais apaixonados frequentassem outro lugar”, publicou a página oficial do estabelecimento, no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Don (@donguinapubgoiania)



O perfil ainda deixou claro que, aos casais que buscam sair para um encontro especial, há diversos locais bonitos e românticos. O pub, por outro lado, teria um “atendimento horrível e nada de romantismo”.

Ainda, sugeriram diversos locais para os “pombinhos” aproveitarem a data, como “motel, cinema, banco da praça da matriz, no parque e a casa da sogra se ela não tiver em casa. Qualquer lugar menos aqui”.

“Vamos deixar o pub só para os cachaceiros solteiros. Viva os solteiros. Não tem que dar satisfação para ninguém”, finalizou.

Em outra publicação, ainda foram mais incisivos com a repulsa aos casais:

“Favor não aparecer casal aqui no pub no Dia dos Namorados. Vocês não gastam nada, não dão lucro. Ficam só beijando e fingindo. Pedindo flores, músicas românticas e velas”, publicou o perfil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Don Guina Pub (@donguinapub)



Nos comentários, os usuários pareceram aprovar o senso de humor, com alguns até mesmo afirmando que iam deixar os companheiros em casa.

“Putz, adorei o lugar, mas vou ter que deixar meu marido em casa, já que não pode ir casal”, brincou uma internauta.

“Vou de casal só para deixar mais caótico o ambiente”, disse outro, em desafio.