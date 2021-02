O sábado (27) começou com o registro de mais uma morte violenta em Anápolis. Desta vez, o crime aconteceu no bairro Summerville, na região Leste de Anápolis.

A reportagem do Portal 6 apurou que o caso foi descoberto depois que um morador saiu para trabalhar e viu que havia um carro parado e com vidros abertos nas proximidades de uma mata.

Assim que se aproximou, percebeu que um rapaz estava desacordado e com um forte sangramento na cabeça no banco do motorista.

Acionada, a Polícia Militar esteve no local, confirmou que se tratava de uma execução e acionou o Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) da Polícia Civil.

Não havia nenhuma arma de fogo com a vítima, mas no colo dele foi deixada uma folha de papel com a seguinte frase: “pros talarico é bala”.

A Polícia Científica já realizou as perícias no local e o corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Mais informações a qualquer momento.