A nova fase de Andressa Urach vem dando o que falar. A influenciadora digital que até poucos meses atrás tinha mudado radicalmente o estilo de vida, deixando decotes e polêmicas para trás, surpreendeu após adotar novo visual e também após anunciar que processaria a Igreja Universal, a qual frequentava até alguns meses atrás, para reaver as instituições que fez à instituição.

“Vi que fui enganada, que eles não estão preocupados com a minha alma e que é muito difícil você conquistar as coisas”, disparou em entrevista à coluna de Fábia Oliveira, explicando que quer oferecer conforto e pagar os estudos ao filho, Arthur, 15. “A única coisa que eu quero é Justiça. É ter condições financeiras de poder dar uma faculdade para o meu filho, porque nem nisso eu pensei. Não pensei em absolutamente nada. Eu queria dar meu tudo pra Deus e hoje eu vejo que Deus não quer nosso dinheiro e que dinheiro não tem nada a ver com Deus”, disse Urach.

A modelo alertou que muitas pessoas, assim como ela, devem ter sido enganadas e perdido patrimônio, acreditando que estavam oferecendo tudo a Deus. “Acho que hoje eu represento muitas pessoas dentro e fora do Brasil, que talvez não tenham nem uma casa para morar, porque em amor a Deus deram seu tudo e hoje estão ainda no fundo do poço, como eu estive nesses últimos meses”, pontuou, contando em seguida que fazia doações expressivas à Universal em média a cada seis meses.

“Existem períodos dentro da igreja, que se chamam Fogueira Santa. Nesse período, eles induzem as pessoas a darem tudo que elas têm pra Deus, que você tem que dar mais pra Deus do que para você. Que você tem que tirar o chão dos seus pés, que você tem que ficar na total dependência de Deus. Que você tem que dar o que você mais gosta, o que mais ama da parte financeira para poder ajudar a obra de Deus. É isso que eles falam, que Jesus tem que voltar, então a igreja precisa dessas doações para crescer. Dizem que o teu tudo pra Deus vai salvar muitas almas e eu acreditava nisso”, falou Urach, contando em seguida ter percebido uma diferença de tratamento quando não conseguiu mais fazer altas doações.

“Eu vi que quando meu dinheiro acabou, mudou totalmente o tratamento em relação a mim e eles não se preocuparam em nenhum momento com a minha alma, porque se tivessem se preocupado, não teriam me sugado até o último centavo e me descartado como um lixo, porque foi assim que eu me senti. Enquanto tinha muito dinheiro na conta eu era tratada de uma maneira e a partir do momento que secou o dinheiro e eu não tinha mais de onde tirar, eu fui excluída. Então eu vi que eles não se preocupavam com alma nenhuma, só com o dinheiro”, esclareceu a modelo, emendando que sentiu “enganada e lesada”.