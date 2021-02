Simone Mendes, 36, que faz dupla com a irmã, Simaria, 38, compartilhou nesta sexta-feira (26), em seu canal no YouTube, um vídeo no qual mostra como foi o parto da filha caçula, Zaya, que nasceu nesta segunda-feira (22) nos Estados Unidos. Ao longo de pouco mais de 16 minutos, o marido da cantora, Kaká Diniz, filmou como foram os momentos que antecederam ao nascimento da menina e também a hora em que ela nasceu.

Antes da cesárea, a médica responsável pelo parto faz uma oração de mãos dadas com Simone, que em seguida pede ao marido: “me dá um beijinho na testa, Kaká”, no que é prontamente obedecida. Já na sala de parto, de rostos colados, o casal se emociona até que o vídeo corta para o momento em que a Zaya nasceu, mostrando então as primeiras horas de vida da menina na companhia dos pais. Simone ao conhecê-la diz, emocionada: “oi, meu passarinho”.

Zaya veio ao mundo às 21h42 desta segunda-feira (22) por meio de uma cesárea feita em Orlando, nos Estados Unidos, pesando 3,65kg e com 52cm. Simone e a família devem voltar ao Brasil assim que receberem liberação médica.

“Estou muito emocionada em ter minha filha em meus braços. Ela é linda e, agora sim, nossa família ficou completa. Estamos felizes e muito bem. Obrigada pelo carinho de todos os fãs que torcem tanto pela minha família”, disse a cantora, por meio de nota ao divulgar o nascimento de Zaya. A menina é a segunda filha da artista com o empresário Kaká Diniz. Eles também são pais de Henry, 6.