Um casal anapolino tem vivenciado meses difíceis no continente europeu após o autônomo Diogo Xavier sofrer um grave acidente e entrar em coma por quase um mês. Uma alternativa que a esposa encontrou foi recorrer às redes sociais para pedir ajuda.

Thayssa Gonçalves e Diogo Xavier se casaram há dez anos e se mudaram para Portugal há três. A expectativa inicial era oferecer aos três filhos uma educação de excelência, maior segurança e qualidade de vida.

No entanto, tudo mudou quando o Diogo comprou uma moto. O que era um sonho de longas datas, acabou se tornando um pesadelo.

Em novembro de 2020, ele sofreu um acidente enquanto pilotava a Kawasaki Z-750, quando, sozinho, perdeu o controle da motocicleta. Ele acabou sofrendo um traumatismo craniano, várias fraturas e precisou se submeter a inúmeros procedimentos cirúrgicos.

Em meio à pandemia do novo coronavírus, a esposa, que na época estava grávida de sete meses, não pôde acompanhar Diogo presencialmente durante a recuperação.

Desde o acidente, ela conseguiu rever o parceiro apenas cinco vezes.

Foi então que Thayssa decidiu retornar com a família para a cidade natal.

Em meio às lágrimas, ela gravou um IGTV no Instagram, contando sobre todos os acontecidos e pedindo contribuições para auxiliar no retorno ao Brasil e no restante do tratamento do esposo.

Recuperação

No vídeo, a anapolina conta sobre o coma de Diogo e como foi vê-lo acordando.

“Era o meu aniversário no dia 5 de novembro e no dia 4 eu pedi à Deus que me desse um sinal de que as coisas correriam bem, que me desse um presente”, disse Thayssa.

“No dia seguinte, fui vê-lo no hospital e depois de 30 minutos que eu estava lá, conversando com ele e fazendo carinho, ele acordou me pedindo um copo d’água”, relembrou.

“Deus me deu esse presente. Foi algo que me tocou muito”, complementou emocionada.

Após a saída do coma, ele foi transferido para um centro de reabilitação, ainda bastante debilitado.

Vaquinha online

Thayssa decidiu promover uma vaquinha online para arrecadar R$100 mil. O valor será utilizado nas passagens da família para retornar ao Brasil e o restante do dinheiro será aplicado no tratamento do esposo.

Até o momento desta publicação R$800 já haviam sido doados por colaboradores.

Para colaborar com a família, basta acessar este link.

Assista:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Diogo Gonçalves Xavier (@recuperacao_diogo)