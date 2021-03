Na noite desta segunda-feira (1º), policiais militares precisaram se mobilizar após receber a denúncia de que um homem estaria sendo ameaçado com um facão pela ex, na região do Munir Calixto, localizado no estremo Sul de Anápolis.

Assim que a equipe chegou no local, no entanto, encontrou foi uma jovem de 22 anos com várias lesões pelo corpo. Ela contou ter sido agredida pelo antigo companheiro, de 40 anos, que teve uma crise de ciúmes.

Segundo a vítima, o homem apareceu na residência alterado, afirmando ter visto ela se relacionando com outro. Por isso, teria tomado o celular dela, falado vários palavrões e começado a chutá-la.

A situação só não se agravou mais porque um irmão da moça presenciou a cena e entrou na frente para protegê-la.

Aos policiais, o suspeito negou ter injuriado a ex e afirmou que chutou a cabeça dela “acidentalmente”.

Encaminhado à Central de Flagrantes, ele foi autuado por injúria e lesão corporal dolosa e está à disposição da Justiça.