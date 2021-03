Sensação na região do Jardim Europa, na região Leste de Anápolis, o Bar do Miro divulgou nas últimas horas que suspendeu temporariamente as atividades no local.

Em uma publicação no Instagram, o estabelecimento defendeu que “o mais importante agora é cuidar da nossa saúde e evitar que mais vidas sejam perdidas”.

Até o momento final da tarde desta quarta-feira (03), o post tinha mais de 1.300 curtidas e centenas de comentários elogiando a iniciativa. Os que criticam a decisão falam em ‘golpe de marketing’.