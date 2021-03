A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) deve divulgar ainda nesta quarta-feira (03) dados que comprovam a detecção da variante inglesa da Covid-19 em Anápolis.

Essa situação ascendeu o alerta nas autoridades sanitárias do município, uma vez que a nova cepa tem um maior potencial de transmissão e contaminação do novo coronavírus.

A reportagem do Portal 6 conversou com Marcelo Daher, um dos infectologistas mais respeitados da cidade, para entender clinicamente como é o potencial da gravidade dessa nova variante. Segundo o profissional, já se sabe que a transmissibilidade é de 1,4 a 2,3 mais vezes maior – o que explica a explosão de internações nas redes publica e particular da cidade.

“Não sabemos se tem mais gravidade, mas com certeza levará a uma procura maior por hospitalização. E casos de reinfecção podem ocorrer. Isso coloca em alerta o sistema de saúde”, afirmou.

“Não é para colocar a população em pânico, mas alertar para manter as precauções. Usem máscaras corretamente, mantenham distanciamento físico e evitem aglomerações. O momento é de extrema prudência. Estamos com hospitais super lotados”, acrescentou.

O especialista também afirma que não há informações de que as vacinas não sejam eficazes contra a doença. Pelo contrário, todos que puderem, precisam receber as doses.

“O que a gente tem é que a vacina da AstraZeneca protege principalmente de formas graves e a Coronavac também diminui formas graves da doença. [A nova variante] Não é motivo para não se vacinar. Temos que estimular as pessoas a se vacinarem e manter os cuidados”, disse.

Até o momento desta publicação, a taxa de ocupação dos leitos de UTI para pacientes com Covid-19 em Anápolis estava em 81,66%.