Últimos dias para motoristas de Goiás não ficarem com nome sujo

Pagamentos do IPVA podem ser parcelados e feitos de forma online

Davi Galvão - 26 de julho de 2024

Motoristas no trânsito de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Os motoristas goianos que ainda não realizaram o pagamento do IPVA têm até a próxima segunda-feira (29) para regularizar a situação. Caso contrário, os inadimplentes terão o nome colocado no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais (Cadin Estadual).

O arquivo com os devedores é composto por motoristas que não pagaram alguma parcela ou o valor total do tributo referente ao ano de 2023.

Ao todo, são 424 mil contribuintes com pendências a serem quitadas, totalizando R$ 350 milhões. Os nomes foram incluídos em um edital e envolvem pessoa física e jurídica.

Os interessados em verificar devem acessar o site da Secretaria da Economia, e clicar na opção “Comunicado de Inclusão no Cadin”.

As dívidas podem ser quitadas de forma on-line, na opção “Pagar ou Parcelar Tributos”. Já para pagamento à vista, é necessário clicar no banner “Pagamento de Tributos” e, em seguida, “Auto de Infração, Notificação de Lançamento e PAIPVA” e digitar o número do auto.

Aqueles que desejarem o parcelamento, basta acessar a aba “e-Parcelamento”. Na sequência, é preciso informar a placa do veículo e o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) para realizar a simulação do parcelamento e emitir as parcelas.